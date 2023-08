Duerr: Mittelfristiges Kursziel bei 40,29 EUR

Die Duerr-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,29 EUR und damit um +52,50% über dem aktuellen Wert.

• Duerr: Handelswoche mit +0,46%

• Aktueller Guru-Rating-Wert: 4,00

In der vergangenen Handelswoche legte die Aktie geringfügig zu (+0,46%). Gestern verlor sie jedoch -1,34%. Die Stimmung am Markt ist neutral. Ob die Analysten diese Entwicklung erwartet hatten? Jedenfalls sind sie sich einig in ihrer Einschätzung.

Derzeit empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der Aktie und acht weitere eine optimistische Haltung (Rating “Kauf”). Vier Experten bewerten das Papier als “Halten”. Nur einer spricht sich für einen Verkauf aus. Insgesamt beträgt der Anteil der positiven Einschätzungen +73,68%.

Abschließend lässt sich sagen: Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht...