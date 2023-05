Duerr: Kursziel von 41,82 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +41,96%

Am gestrigen Handelstag erlebte die Duerr-Aktie an der Börse eine negative Entwicklung von -6,83%. Über die vergangenen fünf Tage hinweg ergibt sich ein Rückgang um insgesamt -6,30% und somit eine pessimistische Stimmungslage am Markt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 41,82 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies für Investoren ein Potenzial von +41,96% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs sehen in Duerr einen starken Kauf. Drei Experten bewerten sie als neutral oder halten sie fest und nur zwei raten zum Verkauf. Somit sind immerhin noch 73,68% der Analysten optimistisch eingestellt.

Abschließend lässt sich sagen: Das Guru-Rating...