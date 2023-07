Duerr: Kursziel von 40,80 EUR

Die Aktie des Maschinenbauers Duerr hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und auch gestern mit einem Rückgang von -1,84% am Markt geschlossen. Damit liegt die Summe der Ergebnisse bei -1,28%. Diese Entwicklung spiegelt sich nicht in den Bewertungen der Bankanalysten wider.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Duerr 40,80 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +46,76%. Jedoch ist nicht jeder Analyst dieser Ansicht aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Zeit.

Derzeit empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf und acht weitere bewerten die Aktie als Kauf. Vier Experten halten sie für neutral und einer stuft sie als “Verkauf” ein. Insgesamt sind demnach noch immer +73,68% optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt...