Duerr: Kursziel von 40,29 EUR in Reichweite

Das gestrige Handelsergebnis brachte einen Anstieg von +1,11% für die Duerr-Aktie. Nach fünf Handelstagen verzeichnet das Unternehmen jedoch einen Rückgang um -6,05%. Diese schwache Entwicklung könnte bedeuten, dass der Markt pessimistisch ist.

Trotzdem glauben Analysten an ein hohes Kurspotenzial für die Duerr-Aktie. Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 40,29 EUR, was einem Plus von +47,37% entspricht. Von den insgesamt 19 überwachten Experten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf und acht geben ihr eine optimistische “Kauf”-Bewertung.

Die restlichen vier Analysten haben kein klares Votum abgegeben und einer gibt sogar ein “Verkauf”-Rating ab. Insgesamt sind jedoch +73,68% der Analysten optimistisch eingestellt.

Zusätzlich zeigt sich auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” positiv und wurde auf nunmehr 4 Punkte...