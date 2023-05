Duerr: Kursziel überzeugt die Analysten - 41,82 EUR im Fokus

Die Duerr-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 41,82 EUR und bietet somit ein Potenzial von +46,53%.

• Duerr hat am 12.05.2023 um +0,07% zugelegt

• Guru-Rating des Unternehmens beträgt nun 3,95 nach zuvor ebenfalls 3,95

• Aktuelle Einschätzung: Kaufempfehlung von insgesamt 14 Analysten

Mit einer Erholung von +0,07% am gestrigen Handelstag konnte sich der Wert zwar leicht steigern, befindet sich aber noch immer in einem schwachen Trend mit einem Verlust von -10,53% in den letzten fünf Handelstagen.

Insgesamt sind jedoch eine Vielzahl an Analysten optimistisch für die Zukunftsaussichten des Unternehmens und empfehlen aktuell den Kauf der Aktie. Von insgesamt 19 Bewertungen fallen dabei sogar satte +73,68% auf eine starke Kaufempfehlung...