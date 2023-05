Duerr: Kursziel liegt bei 41,82 €

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Duerr derzeit nicht angemessen bewertet.

Das tatsächliche Kursziel beträgt -25,11% des aktuellen Kurses.

• Am 28.04.2023 stieg Duerrs Aktie um +1,10%

• Das aktuelle Kursziel für Duerr beträgt 41,82 €

• Duerrs Guru-Rating liegt nun bei 3,95 nach zuvor 3,95.

Am gestrigen Tag stieg die Aktie von Duerr im Finanzmarkt um +1,10%, was sich in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +0,45% summierte.

Daraus lässt sich schließen,dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Obwohl nicht alle Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen haben dürften,sind sie mehrheitlich davon überzeugt,

dass das mittelfristige Ziel für die Aktie bei 41,82 € liegt und somit ein Risiko von -25.11 % besteht,wenn es zutrifft.

Trotzdem gibt es einige Analysten,die eine andere Meinung...