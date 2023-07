Duerr: Kursziel liegt bei 40,80 EUR

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Aktie von Duerr an der Börse einen Abwärtstrend von -1,01 %. Dies setzt sich fort und führte zu einem Rückgang von insgesamt -3,18 % in den letzten fünf Handelstagen. Der Markt scheint zurzeit eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Duerr lautet aktuell auf 40,80 EUR. Sollten die Analysten damit richtig liegen, würde dies ein Potenzial von +48,80% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung mit schwachem Trend.

Aktuell empfehlen sechs Analysten stark den Kauf dieser Aktie und acht weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Vier Analysten geben das Rating “halten”, während nur einer noch immer zum Verkauf rät. Die positive Einschätzung des Unternehmens liegt somit bei beachtlichen +73,68%.

Zu guter Letzt gibt es auch ein...