Duerr: Kurspotenzial von fast 30%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie des Maschinenbauers Duerr ein Plus von +3,48%. Über die vergangenen fünf Handelstage konnte sogar eine positive Entwicklung von +10,85% erreicht werden. Das wahre Kursziel der Duerr-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 40,80 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, bedeutet dies ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von fast 30%.

• Duerr: Positive Entwicklung der letzten Handelswoche mit +10,85%

• Kursziel der Analysten bei 40,80 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +73,68%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Die Expertenmeinungen zur Aktie sind weitgehend positiv. Von insgesamt neunzehn Bankanalysten empfehlen sechs einen Kauf und acht sehen in der Duerr-Aktie immerhin noch eine Kaufempfehlung. Vier weitere stehen neutral zu dem Wertpapier und lediglich...