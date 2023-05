Duerr: Kurspotenzial von +53,41%

Die Duerr-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und weist ein mittelfristiges Kursziel von 41,82 EUR auf. Wenn die Marktexperten Recht behalten, könnte sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +53,41% ergeben.

• Am 26.05.2023 lag der Aktienkurs bei -0,51%

• Das Guru-Rating beträgt nun 3,95

• Die Aktie wurde von sechs Analysten als “starker Kauf” bewertet

Allerdings gibt es auch Expertenmeinungen, die dieser Einschätzung widersprechen und eine neutralere Haltung empfehlen. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um -4,28%, was zu relativ pessimistischen Stimmungen am Markt führt.

Insgesamt ist jedoch rund drei Viertel aller analysierenden Banker optimistisch eingestellt und sehen in Duerr eine interessante Anlageoption mit großem Potenzial für Gewinne. Ein Blick auf das...