Duerr: Kurspotenzial von +44,55% - Aktie weiterhin unterbewertet

Die Duerr-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +44,55%.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie eine stabile Entwicklung mit einem Plus von 0,00% verzeichnen. In den vergangenen fünf Tagen stieg der Wert um insgesamt +2,23%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen positiv gestimmt. Während 6 Analysten die Duerr-Aktie als “starken Kauf” empfehlen und weitere 8 das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich 4 Experten neutral (Rating “halten”) und lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Insgesamt bleibt die Einschätzung jedoch positiv: Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Empfehlung liegt bei +73,68%. Auch das Guru-Rating...