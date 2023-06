Duerr: Kurspotenzial von +40,30% - Kursziel bei 40,80 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Duerr-Aktie an der Börse um +2,39% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Papier ein Plus von +2,54%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 40,80 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, läge das Kurspotenzial derzeit bei rund +40,30%. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen überzeugt.

Während sechs Experten Duerr als “starken Kauf” empfehlen und acht weitere zum Kauf raten (jeweils optimistisch aber nicht euphorisch), sehen vier Analysten die Aktie eher neutral und einer spricht gar eine Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.00 Punkten. Der Anteil der Analysten mit positiver Meinung beträgt daher aktuell...