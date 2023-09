Duerr: Experten sehen Kurspotenzial von +50,34%

Die Duerr-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR – ein Potenzial von +50,34% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Am vergangenen Handelstag legte die Duerr-Aktie um 0,30% zu und schloss damit bei einem Minus von -2,65% in einer kompletten Handelswoche. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Von insgesamt 19 analysierenden Bankhäusern empfehlen sechs einen Kauf der Aktie und weitere acht bewerten sie als kaufenswert. Vier Experten setzen auf eine neutrale Bewertung und nur ein Analyst rät zum Verkauf. Somit sind immerhin +73,68% der Fachleute optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating für die Aktie hat zuletzt den Wert 4 erreicht (von maximal fünf).