Duerr-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Duerr-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 41,38 liegt. Auch hier ist die Duerr-Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Duerr.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen über die Duerr-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Duerr im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 38 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt Duerr mit 39,73 Prozent deutlich darunter.

Die Dividendenrendite für Duerr beträgt 3,63 Prozent, was 1,15 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik von den Analysten.