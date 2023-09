Duerr: Analysten sehen Potenzial von +50,80%

Die Duerr Aktie wird laut Experten derzeit unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +50,80%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR.

• Duerr verliert am 08.09.2023 -1,79% an Wert

• Guru-Rating nun bei 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Bei Duerr gibt es eine Mehrheit optimistischer Analysten mit einem Anteil von +73,68%

Am gestrigen Handelstag hat die Duerr-Aktie 1,79% an Wert verloren und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um 4,63% abgenommen. Die negativen Entwicklungen sorgen für pessimistische Stimmung am Markt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell stark unterbewertet ist und das Potenzial für Investoren bei einer Steigerung um +50.80 % aufzeigt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trendverlauf.

Von insgesamt 19...