Duerr: Analysten sehen Kursziel bei 41,82 EUR - Potenzial von +33,02%

Am Finanzmarkt hat die Duerr-Aktie gestern eine leicht negative Entwicklung hingelegt (-0,19%). Auf Sicht der letzten Handelswoche beträgt das Plus allerdings +1,48%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Duerr liegt bei 41,82 EUR. Ein Potenzial von +33,02% wäre somit gegeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (Kauf). Drei Experten haben eine neutrale Position (halten) eingenommen und zwei Analysten empfehlen einen Verkauf. Der Anteil der optimistischen Stimmen unter den Analysteneinschätzungen liegt damit bei 73,68%.

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating für Duerrs...