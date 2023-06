Duerr: Analysten sehen Kursziel bei 40,80 EUR

Die Aktie von Duerr hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,36% verzeichnet und auch gestern um +0,35% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist damit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Duerr liegt laut Bankanalysten bei 40,80 EUR. Dies würde eine Steigerung um +43,66% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

6 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 8 empfehlen den Kauf. 4 Experten stehen der Aktie neutral gegenüber und einer rät zum Verkauf. Insgesamt gibt es also weiterhin eine überwiegend positive Einschätzung mit einem Anteil von +73,68%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00 (Guru-Rating ALT).