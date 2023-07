Duerr: Analysten sehen Kurspotenzial von +45,40%

Duerr konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,33% verzeichnen und zeigt sich damit in einer neutralen Lage. Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 40,80 EUR. Damit hätten Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +45,40%.

• Duerr steigerte sich am 17.07.2023 um +2,33%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 40,80 EUR

• Der Großteil der Analysten bewertet die Aktie positiv mit einem “Kauf”

Laut den Einschätzungen von insgesamt 19 Analysten bewerten sechs Experten die Aktie als “stark kaufen”, acht weitere empfehlen einen Kauf und vier raten zur Neutralität (“halten”). Nur ein einziger Experte hat eine negative Ansicht und rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,00 Punkten. Insgesamt sind demnach rund drei Viertel aller Analysteneinschätzungen optimistisch für Duerr...