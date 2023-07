Duerr: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel von 40,80 EUR

Die Duerr-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -1,01% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -3,18%. Diese pessimistische Tendenz ist unerwartet und zeigt die aktuelle Stimmungslage am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für die Duerr-Aktie liegt bei 40,80 EUR. Dieses Ziel wird von Bankanalysten im Durchschnitt empfohlen. Wenn diese Prognose eintrifft, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +48,80%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursschwäche.

6 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 8 als Kaufempfehlung mit optimistischer aber nicht euphorischer Haltung. Ein Großteil der Experten (4) hält die Bewertung neutral (“halten”), während lediglich einer einen Verkauf empfiehlt. Die positive...