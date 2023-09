Duerr: Aktuell unterbewertet, Kursziel bei 39,78 EUR

Nach Ansicht einiger Analysten ist die Duerr-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +50,34% höher als der aktuelle Wert.

• Duerr: Steigt am 11.09.2023 um +0,30%

• Das Kursziel für Duerr beträgt 39,78 EUR

• Guru-Rating von Duerr nun auf 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Aktie von Duerr ein Plus von +0,30%. Dies ergibt eine Gesamtbilanz für fünf Handelstage – also eine vollständige Woche – mit einem Verlust von -2,65%. Der Markt scheint daher momentan relativ pessimistisch zu sein.

Die Frage ist jedoch: Hatten die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Duerr liegt aktuell bei 39,78 EUR.

Eine Mehrheit der Bankanalysten ist davon überzeugt und...