Duerr: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 39,78 EUR

Die Aktie des Maschinenbauunternehmens Duerr hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +4,16% hingelegt und auch gestern noch einmal um +0,22% zugelegt. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR und würde somit ein Kurspotenzial von +44,55% eröffnen. Von insgesamt 19 befragten Analysten empfehlen 6 die Aktie als starken Kauf und weitere 8 als Kauf. Lediglich einer stuft sie als Verkauf ein.

Das Guru-Rating beträgt nunmehr ebenfalls stabile 4 Punkte (vorheriges Rating “Guru-Rating ALT”). Mit einem Anteil von +73,68% an optimistischen Analysten sieht es also durchaus vielversprechend aus für Duerrs Zukunftsentwicklung am Finanzmarkt.