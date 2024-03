Duerr Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Duerr ist laut einer Analyse unserer Analysten vor allem negativ. Dies wurde anhand von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt, die in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Duerr behandelt haben. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung steht, das zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Duerr hinsichtlich der Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Duerr bei 23,88 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 21,24 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,06 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 20,88 EUR, was einen Abstand von +1,72 Prozent und somit eine "Neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Duerr bei -38,01 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,88 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Duerr mit 47,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Duerr bei 3,38 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eine neutrale Investition eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.