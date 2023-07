Duerr: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 40,80 EUR

Die Aktie von Duerr hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung verzeichnet und liegt aktuell bei einem Kurs von 28,85 EUR (-1,37%). Insgesamt beträgt der Rückgang in den letzten fünf Tagen -1,84%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Duerr-Aktie liegt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bei 40,80 EUR. Sollten sie Recht behalten, könnte sich ein Investitionspotenzial von +41,37% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung nach dem jüngsten Abwärtstrend.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und acht weitere geben ein “Kauf”-Rating ab. Vier Experten bewerten die Duerr-Aktie als “halten”, während nur einer zum Verkauf rät. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,00.

Trotz des Negativtrends ist das...