Duerr: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 41,82 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte Duerr eine Kursentwicklung von -2,07%. Betrachtet man die vergangenen fünf Handelstage als Gesamtzeitraum, ergibt sich jedoch ein Plus von +0,15%. Der Markt scheint derzeit also relativ neutral gegenüber dem Unternehmen eingestellt zu sein.

Doch während der Markt noch abwartend agiert, sehen einige Bankanalysten in der aktuellen Bewertung von Duerr eine Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,82 EUR und würde damit einem Potenzial von +52,41% entsprechen. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu – trotzdem empfehlen immerhin 73,68% aller Analysten den Kauf der Aktie.

Hinzu kommt das positive Guru-Rating von nunmehr 3,95 nach bereits vorheriger Einstufung mit diesem Wert.