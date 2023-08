Duerr-Aktie laut Analysten unterbewertet: Kursziel 40,29 EUR

Die Duerr-Aktie wird von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,29 EUR und bietet somit ein Potenzial von +50,79% zum aktuellen Kurs.

• Gestern verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -2,27%

• Guru-Rating beträgt nun 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Optimistische Einschätzung durch +73,68% der Analysten

In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Rückgang von -6,64%, was auf eine aktuell pessimistische Marktstimmung hinweisen könnte. Die Analyseergebnisse sind jedoch weitgehend positiv und sechs Experten halten die Duerr-Aktie für einen starken Kauf. Acht weitere setzen das Rating auf “Kauf” und vier bewerten sie mit “halten”. Nur einer bringt Bedenken an und sieht die Aktie als Verkauf an.

Das Guru-Rating ist inzwischen auf 4,00 gestiegen im Vergleich zu...