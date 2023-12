Duerr Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Duerr-Aktie schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Dividendenrendite von 3,63 % aus, was 0,37 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt von 3,26 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Duerr ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Trotzdem gibt es zwei positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs der Duerr (20,54 EUR) mit einer Entfernung von -23,81 Prozent vom GD200 (26,96 EUR) steht. Das GD50, das einen Kurs von 20,89 EUR aufweist, signalisiert dagegen Neutralität mit einer Abweichung von -1,68 Prozent. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duerr mit 8 unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.