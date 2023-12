Duerr Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten beiden Wochen wurde Duerr von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 3 positive und 0 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Duerr in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,32 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,35 Prozent im Branchenvergleich. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 5,23 Prozent, wobei Duerr 36,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Duerr mit 3,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,17 %) nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,46 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir für Duerr eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".