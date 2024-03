Duerr Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Duerr wird derzeit aufgrund verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 13,21, was 61 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als positiv zu bewerten ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Duerr-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,98 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,42 EUR, was einer Abweichung von -10,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als negativ bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,83 EUR, was einer Abweichung von +2,83 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich auf kurzfristiger Analysebasis eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Duerr-Aktie bei -38,01 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinenbranche ist die Entwicklung mit einer Rendite von 44,79 Prozent deutlich schlechter, was zu einem negativen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Duerr mit 3,38 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Bewertung für die Duerr-Aktie, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.