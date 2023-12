Duerr Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Duerr auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,25 Punkte, was bedeutet, dass Duerr momentan als überverkauft eingestuft wird. Die Aktie wird daher als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duerr derzeit 9,14 und liegt somit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Duerr bei 21,24 EUR liegt und somit 20,09 Prozent unter dem GD200 (26,58 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 20,54 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Duerr als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Duerr im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,32 Prozent erzielt, was 35,72 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt im Durchschnitt 4,99 Prozent, wobei Duerr aktuell 36,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.