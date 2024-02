Duerr Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Duerr: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Duerr-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf, was lediglich 0,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Duerr in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat zudem 2 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Duerr-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,21 Prozent erzielt, was 45,21 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors und 45,63 Prozent unter dem Durchschnitt der Maschinen-Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.