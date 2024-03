Duerr Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Duerr bei 64,71, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Duerr ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt dazu, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält, basierend auf berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien.

In fundamentalen Aspekten wird Duerr im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,21, was einen deutlichen Abstand von 80 Prozent zum Branchen-KGV von 65,84 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Duerr aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,84 EUR, was einem Unterschied von -11,62 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Duerr basierend auf der technischen Analyse.