Duerr Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Aktuell bietet die Aktie von Duerr eine Dividendenrendite von 3,38 %. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 0,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Maschinenbranche. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung hat sich zum Positiven gewandelt, was auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat an Stärke zugenommen. Daher erhält Duerr in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Der Aktienkurs von Duerr hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Maschinenbranche, die im Durchschnitt um 6,15 Prozent gestiegen sind, liegt Duerr mit einer Underperformance von -46,59 Prozent deutlich hinter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,84 Prozent erzielte, liegt Duerr um 45,28 Prozent darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Duerr liegt aktuell bei 36,84 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Duerr weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher auch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Duerr-Wertpapier damit ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.