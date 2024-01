Duerr Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Duerr beträgt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell 22,07 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 43,21, was bedeutet, dass Duerr hier weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Duerr beträgt das aktuelle KGV 8, was verglichen mit anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als unterbewertet betrachtet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Duerr mit einer Rendite von -40,21 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.