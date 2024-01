Duerr Aktie: Quo vadis?

Die Duerr-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, um ihre aktuelle Performance zu bewerten. Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,25 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 20,24 EUR liegt, was einer Abweichung von -22,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu lag der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 20,4 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs war, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist Duerr derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,51 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine positive Bewertung und wird als unterbewertet eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen auch hier als neutral bewertet. Auch bei der Untersuchung des langfristigen Stimmungsbildes und der Diskussionsintensität im Internet wurde eine neutrale Bewertung erzeugt, da sich kaum Änderungen identifizieren ließen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Duerr-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht als neutral bewertet wird.