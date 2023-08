Duerr Aktie: Potenzial von +52,50% laut Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Duerr Aktie einen Kursverlust von -1,34%. Trotzdem zeigt sich der Markt in den vergangenen fünf Tagen mit einem Plus von +0,46% neutral. Bankanalysten sind sich einig: Die Duerr Aktie ist aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 40,29 EUR. Sollten die Analysten damit Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potential von +52,50%.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie als “stark kaufen”. Acht Experten sehen sie positiv und setzen das Rating auf “kaufen”. Vier weitere haben eine neutrale Einschätzung und bewerten sie als “halten”. Nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für die Duerr Aktie beläuft sich nun auf 4.00 nach zuvor 4.00 (Guru-Rating ALT).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Meinungen der Analysten liegen bei der Duerr-Aktie weitgehend im...