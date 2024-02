Duerr Aktie: Pleite oder Chance?

Die Diskussionen rund um Duerr auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da auch vier Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden konnten. Es ergibt sich ein Bild von 2 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Duerr bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,97 Punkte, was darauf hindeutet, dass Duerr momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch beim 25-Tage-RSI ist Duerr weder überkauft noch -verkauft, mit einem Wert von 53,7. Insgesamt wird Duerr somit mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Duerr investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,38 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen Mehrertrag in Höhe von 0,28 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Duerr mit einer Rendite von -40,44 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,06 Prozent. Auch hier liegt Duerr mit 46,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.