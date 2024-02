Duerr Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert für Duerr 57,97 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,7, was auch auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -18,61 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -4,46 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Duerr somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Duerr mit einer Rendite von -40,44 Prozent eine Abweichung von mehr als 45 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,06 Prozent verzeichnet, liegt Duerr mit 46,5 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Für Investoren in die Aktie von Duerr bietet sich aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 3,38 %, was einen Mehrertrag von 0,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.