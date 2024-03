Duerr Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs des Unternehmens Duerr hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 9,56 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Duerr eine Underperformance von -47,57 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Duerr 44,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Duerr bei 21,76 EUR liegt, was einer Entfernung von -9,14 Prozent vom GD200 (23,95 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 20,83 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Duerr-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bei Duerr in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Dies führt insgesamt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht", basierend auf konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien.

In Bezug auf die Dividende weist Duerr derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 % auf. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,02 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.