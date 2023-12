Duerr Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten vier Wochen wurde bei Duerr eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Duerr daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Duerr als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 8,95 insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,27 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Duerr aktuell mit dem Wert 47,76 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Duerr derzeit eine Dividendenrendite von 3,63 % aus, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 3,27 %. Aufgrund dieser geringen Differenz von lediglich 0,36 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.