Duerr-Aktie: Kursziel bei 40,80 EUR - Potenzial von +46,76%

Die Duerr AG hat am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von -1,84% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei insgesamt -1,28%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt weiterhin optimistisch für die Aktie und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 40,80 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +46,76% gegenüber dem aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung.

6 Experten raten zum Kauf der Aktie, 8 setzen auf “Kauf”, während sich 4 mit “halten” positionieren und nur ein Analyst zur Vorsicht mahnt (“Verkauf”). Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beläuft sich damit auf +73,68%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00 und bestärkt somit...