Duerr Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Duerr hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors um -40,44 Prozent verringert, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,06 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Duerr mit einer Rendite von 46,5 Prozent deutlich darunter. Infolgedessen erhält Duerr in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duerr liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,15 niedriger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung von Duerr aufgrund fundamentaler Kriterien und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -18,61 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem letzten Schlusskurs ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Duerr für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.