Duerr Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs des Unternehmens Duerr zeigt eine deutliche unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor. Mit einer Rendite von -40,44 Prozent liegt Duerr mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 6,13 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Duerr mit 46,58 Prozent deutlich darunter. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von Duerr investiert, einen Mehrertrag von 0,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führt zu einem "Neutral"-Rating, da die Anleger weder signifikant mehr noch weniger über das Unternehmen diskutierten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Duerr als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,77 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 33,83 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".