Duerr Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Duerr hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -40,44 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche hat im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 6,13 Prozent erzielt, wobei Duerr auch hier mit 46,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Duerr mit 3,38 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,03 %) nur leicht darüber, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duerr mit einem Wert von 8,77 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 33,6, was eine Unterbewertung des Unternehmens bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Duerr in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings gab es auch negative Themen, die zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führen. Die analytische Seite zeigt, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".