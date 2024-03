Duerr Aktie: Gut oder schlecht?

Duerr: Unterbewertet im Vergleich zur Branche

Der Maschinenbaukonzern Duerr wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,21 gehandelt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,59 eine Unterbewertung um 61 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Duerr-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Duerr im Vergleich zur Industriebranche mit einer Rendite von -38,01 Prozent um mehr als 45 Prozent darunter. Auch im Vergleich zu der durchschnittlichen Rendite der Maschinenbranche in den letzten 12 Monaten von 9,88 Prozent schneidet Duerr mit einer Rendite von 47,89 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Duerr ist hauptsächlich negativ, wie aus der Analyse von sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Duerr aufgegriffen. Aufgrund dieser weichen Faktoren wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Duerr mit 3,38 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.