Duerr Aktie: Grund zur Freude?

Die Dividendenrendite von Duerr beträgt derzeit 3,63 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den sozialen Medien wurde Duerr in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen ergab eine "gut" Empfehlung aufgrund von exakt berechenbaren Signalen.

Die Aktie von Duerr wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,14 bewertet, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse-Einstufung.

In den letzten 12 Monaten hat Duerr eine Performance von -31,32 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 6,86 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -38,19 % im Branchenvergleich für Duerr. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Duerr mit 37,25 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem negativen Rating in dieser Kategorie führt.