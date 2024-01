Duerr Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Duerr-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 23, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 41,77, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Duerr mit einem aktuellen Wert von 9 unter dem Branchendurchschnitt von 31, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie eine positive Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Performance der Duerr-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt einen Rückgang um 31,32%, während vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,03% gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -37,35% im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Duerr mit einer Ausschüttung von 3,63% nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,17%, was zu einer neutralen Einstufung führt.