Duerr Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung ihrer Preissituation. Ein niedrigeres KGV zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche hat Duerr ein KGV von 8,92, was 72 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Maschinenbranche liegt, das bei 31 liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Duerr liegt bei 33,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt auch an, dass Duerr weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen rund um Duerr überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen, obwohl auch ein schlechtes Signal im Handel erkennbar ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Duerr liegt bei 3,38 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.