Duerr Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Duerr liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 38 Prozent darunter, was einer Rendite von -31,32 Prozent entspricht. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,76 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Duerr mit 39,09 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Duerr-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 25,85 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -20,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 20,66 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -0,29 Prozent entspricht. Für die einfache Charttechnik erhält Duerr daher ein "Schlecht"-Rating in der GD200-Bewertung und ein "Neutral"-Rating in der GD50-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duerr mit einem Wert von 9,14 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,58, was einer Abweichung von 71 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Duerr aktuell 3, was zu einer positiven Differenz von +0,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" führt. Daher erhält Duerr eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.