Duerr Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Duerr-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 24,76 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,93 EUR weicht somit um -19,51 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,89 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,6 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Duerr-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Duerr derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Duerr in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 1 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.