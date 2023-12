Duerr Aktie: Am Scheideweg

Die Analyse von Stimmung und Buzz im Internet zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Duerr jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Duerr gezeigt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Duerr wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Duerr auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Duerr mit 3,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,18 %) leicht über dem Durchschnitt. Die Differenz von 0,45 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Duerr ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Duerr überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Duerr weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Duerr-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.