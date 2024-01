Duerr Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Duerr wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,66 Punkten, was bedeutet, dass die Duerr-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 40,77 darauf hin, dass die Duerr-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Duerr bei 3,38 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Duerr zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine grüne Tendenz. Aufgrund der steigenden positiven Aufmerksamkeit erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Plattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Duerr wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Duerr bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.